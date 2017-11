Ruud Vormer de enige kandidaat om de Gouden Schoen te winnen? Franky Van der Elst geeft zijn mening

Foto: © photonews

Ruud Vormer is aan een ijzersterk seizoen bezig bij Club Brugge en wordt overal naar voor geschoven als de topfavoriet om de Gouden Schoen te winnen. Wij vroegen aan Franky Van der Elst of er iemand is die Vormer zou kunnen uitdagen.

Vormer speelt al een heel jaar op hoog niveau, maar hij is volgens Van der Elst niet de enige kandidaat. "Ja Vormer is zeker een kandidaat om de Gouden Schoen te winnen hé", begint Franky Van der Elst. "Hij was vorig seizoen heel goed en ook dit seizoen is hij heel sterk bezig. Ik denk ook aan Tielemans en Dendoncker, die vorig seizoen heel sterk en belangrijk waren bij Anderlecht. Die zullen in de eerste ronde veel punten halen."

Gaat hij genoeg drie punten krijgen om er over te raken?

Maar ook andere jongens gaan de Nederlander nog punten afsnoepen. "Na Nieuwjaar denk ik dat Morioka die veel punten zal scoren. Thelin, die nu topschutter is, zal ook wel wat puntjes sprokkelen. En gaan er dan nog genoeg punten overblijven voor Vormer om er over te raken? Dat valt moeilijk te zeggen."

De twijfel bij Van der Elst is dus groot. "Veel hangt af van hoe vaak hij de 3 punten zal krijgen. Maar Vormer is zeker wel een kandidaat top 3. Dat staat vast", aldus Van der Elst.