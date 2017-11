Genk aanvaardt straf Ingvartsen na tussenkomst Reviewcommissie

De Geschillencommissie van de KBVB legde de Marcus Ingvartsen twee speeldagen schorsing op waarvan een met uitstel. Hiernaast moet de Deense aanvaller nog een geldboete van 800 euro betalen.

KRC Genk heeft beslist om niet in beroep te gaan tegen de schorsing, waardoor Ingvartsen de competitiewedstrijd in en tegen KV Mechelen zaterdag zal moeten missen.

Dat de Deen geschorst wordt, komt er na tussenkomst van de Reviewcommissie. Die schoot in actie nadat tegen Zulte Waregem (0-1 winst) de aanvaller in een luchtduel zijn elleboog in het gezicht van Julien De Sart plantte. Scheidsrechter Alexandre Boucaut gaf Ingvartsen slechts geel, maar die laatste wordt nu dus toch disciplinair vervolgd.