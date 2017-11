Goed nieuws vanuit Gentse ziekenboeg

Foto: © Davy Rietbergen

De KAA Gent Ladies spelen vrijdag een levensbelangrijke topper in de Super League tegen Anderlecht. Om de competitie spannend te houden wordt best niet verloren. Goed nieuws is er wel vanuit de ziekenboeg.

Zowel Jody Vangheluwe als Clara Degor sluiten opnieuw aan bij de kern na blessures. Vangheluwe speelde al tegen Genk, Degor kwam bij de beloften al twee keer in actie onder de lat.

Clean sheets

De Franse U19 international hield tegen Eendracht Aalst en Moldavo meteen twee keer haar netten proper, een goede binnenkomer.

Degor speelde afgelopen seizoen bij de Franse derdeklasser Hénin-Beaumont, maar maakte deze zomer de overstap naar Gent.