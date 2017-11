Bij Anderlecht breekt het angstzweet al uit: grote boeman in doel bij Standard

Foto: © Photonews

De wedstrijd om naar uit te kijken in de beker vanavond is de kraker tussen Anderlecht en Standard. Standard-coach Sa Pinto laat eerste keeper Guillermo Ochoa uit doel. Zijn vervanger doet het angstzweet al uitbreken in het Constant Vandenstockstadion.

Net als in de vorige ronde tegen Heist zal Jean-François Gillet de honneurs waarnemen in doel. Tegen Anderlecht kan de ex-Rode Duivel van 38 altijd dat tikkeltje meer, lijkt ons.

In oktober 2015 stopte hij met KV Mechelen drie strafschoppen in één wedstrijd en begin dit jaar verrichte hij in het shirt van de Rouches de ene miraculeuze redding na de andere in het Astridpark. In beide partijen leverde dat een gelijkspel op.

"Een topper tegen Anderlecht is altijd een stimulans. Ik hoop mijn prestaties van de voorbije twee keer te herhalen. Of ik een groot psychologisch voordeel heb wanneer het op strafschoppen aankomt? Wat er twee jaren geleden gebeurde, was ongelooflijk.

Maar laten we het maar in 90 minuten proberen af te maken. Mocht het toch zover komen, zal ik er natuurlijk alles aan doen om zoveel mogelijk elfmeters af te stoppen", besluit Gillet.