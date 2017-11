is Butelle wel dé oplossing voor Brugs keepersprobleem? Ja en neen...

Staat Ludovic Butelle morgenavond tussen de palen bij Club Brugge? Na de serieuze kemel van Guillaume Hubert afgelopen zondag is de kans reëel. Maar is de 34-jarige Fransman wel dé oplossing voor het keepersprobleem bij blauw-zwart? Veel zal afhangen van welke 'Ludo' we te zien gaan krijgen...

In mei 2016 nog alom bejubeld als een van de kampioenenmakers van Club Brugge, een jaar later werd hij door Michel Preud'homme zonder pardon uit de ploeg gezet. De Butelle die blauw-zwart mee aan de titel hielp was een betrouwbaar sluitstuk, die opviel door zijn uitstekende coaching en schitterende reddingen.



Niemand die toen kon en durfde vermoeden dat de Franse goalie enkele maanden later zou vervellen tot een toonbeeld van onzekerheid en twijfel. Hij maakte (kleine) inschattingsfouten, die soms nog goed afliepen, maar even vaak ook tot vermijdbare doelpunten leidden. Wij zetten enkele in het oog springende positieve en negatieve fases op een rijtje:

Butelle als held

AA Gent-Club Brugge, 21 januari 2016 (2-1)



Blauw-zwart, uittredend bekerwinnaar, moet in de halve finales voorbij Vlaamse rivaal AA Gent en weet in de heenmatch de schade te beperken. Ludovic Butelle redt bij een 0-0 tussenstand een strafschop van aanvoerder Sven Kums na een handsbal (en rode kaart) voor Dion Cools. De Buffalo's winnen uiteindelijk wel met 2-1, maar in de terugmatch is het toch Club dat de kwalificatie afdwingt. Met dank aan dubbele doelpuntenmaker Diaby én een secure Butelle.



Club Brugge-AA Gent, 9 april 2016 (2-0)



Op speeldag twee van play-off 1 staat de 'Slag om Vlaanderen' al op het programma. Club bijt lang zijn tanden stuk op een stug AA Gent, maar komt via een afgeweken schot van Felipe Gedoz toch op 1-0. Na een domme penaltyfout van José Izquierdo kan Sven Kums de bordjes in evenwicht hangen, maar Butelle ranselt de elfmeter op formidabele wijze uit de bovenhoek. Jan Breydel ontploft, uitgerekend 'Joske' maakt er finaal nog 2-0 van. Feest in Brugge.



AA Gent-Club Brugge, 8 mei 2016 (1-4)



In de Ghelamco Arena, waar Club al 2,5 niet meer gewonnen had, wordt Club voor rust onder de voet gelopen door een imponerend AA Gent. Het strijdplan van Hein Vanhaezebrouck met twee torenspitsen die de flankverdedigers van de leider keer op keer aftroeven in de lucht klopt als een bus, maar Butelle pakt uit met twee sublieme saves waardoor zijn team met 1-1 kan gaan rusten. Na de koffie ontploft Izquierdo compleet, de titel ligt binnen handbereik.

Butelle als antiheld

Club Brugge-Standard, 28 augustus 2016 (2-2)



Op speeldag 5 heeft Club het thuis niet onder de markt met de Luikenaars van Yannick Ferrera. Bij 1-1 komt Ludovic Butelle onoordeelkundig uit zijn doel, probeert hij Goreux te dribbelen, waarna hij de bal langs de zijlijn met de hand raakt. Geen rode kaart, maar uiteindelijk ligt de Fransman wel nog aan de basis van de zure 1-2. Hij gooit te snel uit richting Vanaken, Scholz zit er goed tussen en bedient dribbelaar Edmilson, die uiteindelijk na een mooie dribbel scoort.



Club Brugge-Leicester City, 14 september 2016 (0-3)



De eerste CL-opdracht levert FCB in eigen huis meteen een pakje rammel op. De Engelse kampioen Leicester scoort in Jan Breydel drie keer en vooral het eerste (tegen)doelpunt is er eentje in cadeauverpakking. Butelle wil een verre inworp wegboksen, maar ziet hoe Vanaken de bal voor zijn neus in de voeten van Albrighton kopt. Een foutje in de communicatie en meteen ook een dure. 'Ludo' begaat na rust ook nog eens een penaltyfout op Jamie Vardy, een pijnlijke avond.



Club Brugge-Zulte Waregem, 1 mei 2017, (2-1)



Na een totaal mislukte start van PO1 slikt Club Brugge thuis tegen Essevee al na zes minuten de 0-1. Timothy Derijck kan aan de tweede paal vrij inkoppen en ziet hoe Ludovic Butelle de bal bijzonder knullig via de paal in eigen doel duwt. De uittredende kampioen zet de scheve situatie nog wel recht, maar voor Michel Preud'homme is de maat vol. Amper vier dagen later in Charleroi is het de Amerikaanse winteraanwinst Ethan Horvath die de honneurs mag waarnemen.

Ups en downs, Ludovic Butelle belandde bij Club Brugge op korte tijd van de hemel in de hel. Tot overmaat van ramp belandde hij afgelopen zomer onder nieuwe coach Ivan Leko helemaal in de vergeetput. De routinier, die op training erg professioneel blijft, degradeert tot vierde doelman en kwam dit seizoen nog geen minuut in actie. Nochtans maakten zijn (con)cullega's de voorbije weken en maanden niet bepaald veel indruk in het Brugse doel.



Maar goed, morgen kan het dus allemaal anders zijn tegen Zulte Waregem. Wordt Ludovic Butelle in ere hersteld? Veel fans hopen het alvast, maar zullen toch ook nog eens terugdenken aan dat niet bepaald vlekkeloze vorige seizoen. Al wist dat niet uit wat Butelle voor Club heeft betekend in het memorabele titeljaar. Vraag is welke versie we morgen zullen te zien krijgen: de puntenpakker of het onzekere sluitstuk? Afspraak aan de Gaverbeek, beste 'Ludo'? Ivan Leko heeft hem alvast voor het eerst geselecteerd...