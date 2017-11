Een duik in de knappe cijfers van Jérémy 'Perbut'

Foto: © photonews

Charleroi, Tubeke, Lokeren, Bergen, Gent en Kortrijk. Dat zijn de zes clubs in België waarvoor Frans aanvaller Jérémy Perbet het net wist te vinden. Geen enkele buitenlander deed ooit beter in de Jupiler Pro League.

Nog acht doelpunten en de 32-jarige Perbet heeft de kaap van 100 bereikt. Zijn honderste wil hij dit seizoen nog maken, gaf de speler zelf aan. Alleen in zijn korte periode bij Club Brugge begin dit seizoen was hij niet trefzeker. Niet abnormaal, want hij speelde er in de competitie geen minuut.

Vooral in zijn hoogdagen bij Charleroi en Bergen kende de Fransman zijn beste periode. Twee seizoenen geleden verscheen hij bij les Carolos 24 keer op het scorebord in de competitie op een seizoen, met Bergen ooit 25 keer.

Favorietjes

Alle clubs uit de huidige eerste klasse kregen ooit al een doelpunt om de oren van 'Perbut'. Tegen promovendus Antwerp deed hij dat in tweede klasse met Tubeke en Bergen. Toch heeft de aanvaller ook zijn favorietjes. Tegen KV Mechelen maar liefst 12 keer en tegen STVV en Kortrijk (zijn huidige ploeg) 9 keer.

Belgische clubs, aantal wedstrijden en doelpunten

Charleroi (2007): 13 wedstrijden, 6 goals

Tubeke (2008-2009): 47 wedstrijden, 25 goals

Lokeren (2010-2011): 11 wedstrijden, 1 goal

Bergen (2011-huur): 25 wedstrijden, 25 goals

Bergen (2011-2013): 57 wedstrijden, 37 goals

Charleroi (2015-2016): 28 wedstrijden, 24 goals

AA Gent (2016-2017): 43 wedstrijden, 16 goals

Club Brugge (2017): 0 wedstrijden, 0 goals

KV Kortrijk (2017-...): 9 wedstrijden, 1 goal