Perbet hielp KV Kortrijk met twee goals aan bekerzege tegen Antwerp: "Hij zal altijd en overal scoren"

Met zijn tweede en derde bekergoal van dit seizoen had Jérémy Perbet woensdagavond een belangrijk aandeel in de bekerkwalificatie van KV Kortrijk tegen Antwerp (4-2). De Fransman heeft zijn torinstinct terug.

"Jérémy zal altijd en overal scoren. Hij is een garantie op goals", zwaaide ploegmaat Hannes Van Der Bruggen met lof naar zijn ploegmaat.

Zo'n strafschop is altijd fifty-fifty - Jérémy Perbet

"Deze twee goals doen deugd", pikte de goalgetter in kwestie in. "Elke aanvaller wil scoren. Dat is bij mij niet anders. Antwerp is een sterke ploeg, die zeer agressief speelt. Net daarom was dit zware veld een voordeel voor hun. Mijn twee doelpunten na rust volgden op een goed moment."

"Of ik de eerste was in de penaltyhiërarchie? Mijn naam stond bovenaan, maar zo'n strafschop blijft altijd fifty-fifty. Nerveus was ik niet. Nooit trouwens voor een wedstrijd. Van dit bekersucces kunnen we nu even genieten. De match van zaterdag (tegen Waasland-Beveren, red.) wordt weer een belangrijke afspraak."