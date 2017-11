Van Damme wil moeilijke periode afsluiten bij Waasland-Beveren: "We weten dat Joachim in de fout ging, maar dat beseft hij zelf ook"

Na een dopingschorsing van twee jaar mag Joachim Van Damme zich bijna weer voetballer noemen. Waasland-Beveren-voorzitter Dirk Huyck geeft tekst en uitleg bij de aanstelling van de middenvelder.

Op de Belgische middenvelder zal het wel wachten zijn tot 29 januari 2018. Tot dan zit Van Damme zijn schorsing uit nadat hij betrapt werd op het gebruik van verboden middelen. De voormalige KV Mechelen-speler testte op 16 januari 2016 positief op cocaïne na de wedstrijd tegen Westerlo in de competitie.

Nu traint het 26-jarige jeugdproduct van KSK Beveren dus mee met Waasland-Beveren, dat hem in mei 2017 een contract aanbood. "Van Damme is jong én Belgisch en dat is waar wij naartoe willen. Hij heeft al wat ervaring in eerste klasse. In zijn jongste periode bij KV Mechelen haalde hij een erg hoog niveau", staat te lezen op de clubsite.

"We weten dat Joachim in de fout ging, maar dat beseft de speler zelf ook. We zijn er stellig van overtuigd dat Waasland-Beveren de ideale plaats is voor hem om die moeilijke periode af te sluiten zodat hij zich opnieuw kan bewijzen", besluit voorzitter Huyck.