Clement krijgt er binnenkort nog een pion bij: 'Eindelijk terug voetballer'

Voetballen? Dat zal pas voor 2018 zijn. Maar zich voetballer voelen? Dat mag sinds deze week helemaal. Philippe Clement heeft er een extra krijger bij voor op het middenveld.

Joachim Van Damme trainde de voorbije weken al individueel op de Freethiel, maar volgens Het Laatste Nieuws mag hij vanaf vandaag ook weer de groepstrainingen meedoen.

Dopingschorsing

Maandag zal hij hervatten bij Waasland-Beveren, nadat hij in januari 2016 positief testte op cocaïne en een dopingschorsing kreeg van twee jaar.

Pas in januari 2018 kan hij dus uitkomen in competitiewedstrijden voor de Waaslanders, maar dit is voor Van Damme alvast een mooie stap. Waasland-Beveren gaf hem afgelopen zomer al een contract tot 2020.