Philippe Gilbert kan er al naar fluiten, deze voetbalhelden kunnen wél nog prijs pakken op het Sportgala

Het Sportgala op 16 december kan nog steeds een beetje een voetbalfeest worden. Dat is duidelijk geworden, nu de drie laatste finalisten in elke categorie bekend zijn gemaakt.

De leden van Sportpress - waaronder ook jullie redactie - konden de voorbije weken hun voorkeuren doorgeven, waaruit de lijst nu is opgemaakt.

De top-3 is nu door Sporza bekendgemaakt in de diverse categorieën. Als Sportman van het Jaar is Kevin De Bruyne een van de drie finalisten, naast David Goffin en Greg Van Avermaet.

KDB

Bij Coach van het Jaar is Hugo Broos een van de drie kandidaten, samen met Roger Lespagnard en Johan Van Herck.

Hein Vanhaezebrouck is afgevallen in die lijst, terwijl ook de Rode Duivels niet in de top-3 staan van Ploeg van het Jaar. Ook Tessa Wullaert, Ives Serneels en de Red Flames staan niet in een top-3.