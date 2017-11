KV Kortrijk knikkert Antwerp na doelpuntenkermis uit de beker en krijgt een boost aan vertrouwen

Foto: © photonews

KV Kortrijk heeft in volle degradatiestrijd Antwerp met zware 4-1-cijfers uit de Croky Cup geknikkerd. De troepen van Glen De Boeck kenden 7 dolle minuten in de tweede helft, en kregen zo een boost voor de moeilijke weken die nog volgen.

Antwerp over de vloer krijgen is een zegen in de Croky Cup die stiefmoederlijk behandeld wordt. Toch kon ook KV Kortrijk vanavond op een stevige aanhang rekenen. Die zag de thuisploeg snedig beginnen.

Sterke minuten van de Kerels

Rond het openingskwartier kwam KVK enkele keren aankloppen voor het doel van Sinan Bolat. De goalie was maar wat blij toen hij de vrije kopbalkans van Vladimir Kovacevic rakelings over zijn kooi zag vliegen. Matheus Borges smoorde dan weer een prima steekballetje van Hannes Van Der Bruggen tot bij Jovan Stovanovic in de kiem.

De bezoekers, met het trio Ghandri, Zotsara en Touré voor het eerst in de basis, kregen aanvankelijk geen voet aan grond. De gelegenheidszwarthemden mochten blij zijn dat de 0-0 in minuut 26 op het scorebord bleef staan. Teddy Chevalier legde vanop de achterlijn slim terug tot bij Van Der Bruggen, die dé kans op 1-0 liet liggen.

Antwerp groeit, maar komt op achterstand

Met de rust in zicht groeide de Great Old in de partij. William Owusu kneep vanop links naar binnen. Thomas Kaminski ging goed plat. Net toen Antwerp zijn kans rook, scoorde Kortrijk. Dylan Batubinsika gaf de bal ongelukkig prijs. Stojanovic profiteerde en legde de 1-0 beheerst binnen.

Het laatste wapenfeit voor het rustsignaal was een penaltygeval met Joeri Dequevy in de hoofdrol. De winger ging neer in de zestien, maar scheidsrechter Jan Boterberg liet begaan. Met al een gele kaart achter zijn naam leek er meer aan de hand dan een schwalbe.

3 goals in 7 minuten

De tweede helft begon matig, maar op het uur maakten we ons op voor 3 goals in 7 minuten. Drie keer stonden de Kerels aan het kanon. Jérémy Perbet (2x) en Idir Ouali schreven hun naam naast Stojanovic.

De oudste club van het land leek KO, maar verweerde zich via Ghandri en Owusu: 4-2. Verder kwam Antwerp niet meer. Kortrijk zit bij de laatste 8 van de Belgische beker.