"We moeten niet denken dat Kortrijk dit jaar nog één makkelijke match zal betwisten"

Foto: © photonews

KV Kortrijk kon zondag niets rapen in het Astridpark (4-0), maar krijgt zaterdag tegen Waasland-Beveren alweer een nieuwe kans op puntengewin. Tussendoor wacht echter nog de bekerontmoeting met Antwerp.

KVK vecht onverwachts een degradatiestrijd uit. Komt die bekerwedstrijd ongelegen of niet voor de Kerels? "Ik vind geen enkele wedstrijd niet ideaal. Een profvoetballer die zich goed verzorgt en genoeg rust neemt, moet drie wedstrijden kunnen spelen, geeft coach Glen De Boeck aan.

"Wel is het zo dat we niet gediend zijn door de kalender (KVK kreeg een dag minder rust dan opponent Antwerp, red.) We hebben iets minder recuperatie, maar het is wat het is. Wij zijn profs en moeten die wedstrijd kunnen spelen."

Stevig einde van 2017

De Kortrijkzanen bouwden de jongste jaren een stevige thuisreputatie op, maar dit seizoen konden de West-Vlamingen nog maar drie keer winnen op eigen bodem. Met verplaatsingen naar Gent en Genk dit jaar nog in het verschiet zal Kortrijk vooral thuis zijn punten moeten pakken.

"In onze situatie wordt geen enkele zege makkelijk", beseft De Boeck. "We moeten niet denken dat Kortrijk dit jaar nog één makkelijke wedstrijd zal betwisten."