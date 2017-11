Deel één van de dubbele confrontatie tussen KV Mechelen en Racing Genk, Stuivenberg op zijn hoede

Foto: © photonews

KV Mechelen ontvangt Racing Genk in de achtste finales van de Beker van België. Beide ploegen kunnen hun grijze seizoen wat opfleuren met een ticket voor de kwartfinales.

Vooral de motor van KV Mechelen sputtert dit jaar. Vorig jaar deed Malinwa nog tot op het einde mee voor play-off 1, maar dit seizoen is het aanmodderen in de kelder van het klassement. De Croky Cup is helemaal niet prioritair, maar toch kan de ploeg van Aleksandar Jankovic het seizoen opfleuren met bekervoetbal.

Beide ploegen spelen vanavond tegen elkaar, maar er volgt een herhaling van het duel op zaterdag. Dan komt Genk opnieuw op bezoek naar Mechelen, deze keer voor de competitie. Vooral bij Jankovic zal die match net iets meer aangekruist staan.

'Lastige verplaatsing'

Racing Genk-coach Albert Stuivenberg is alvast op zijn hoede voor de lastige verplaatsing naar Mechelen. En zijn ploeg heeft wat goed te maken na de nederlaag tegen Standard van afgelopen weekend.

"Het is goed dat we niet te veel tijd hebben om stil te blijven staan bij het verlies tegen Standard", aldus de Nederlander op zijn persbabbel. "Maar Mechelen uit is voor ons niet altijd een makkelijke match geweest."

De bezoekers kunnen alvast niet rekenen op Bryan Heynen. De middenvelder liep vorige zaterdag een zware knieblessure op en is de rest van het seizoen out. "Voor het team is het een enorme aderlating. Hij had de rol van Sander Berge enorm goed overgenomen", had Stuivenberg daarover te zeggen.