Machado komt erin bij Gent, De Wolf en Monsecour krijgen kans bij Lokeren

Foto: © photonews

AA Gent neemt het vanavond in de eigen Ghelamco Arena op tegen Lokeren in de Beker van België. Vorig jaar stond krek dezelfde affiche op het programma.

Op 30 november 2016, op één dag na exact een jaar geleden dus, won AA Gent met 1-0 van Lokeren in de Beker van België, maar intussen is uiteraard al veel veranderd. AA Gent ging even door een dal en nam afscheid van Hein Vanhaezebrouck en Lokeren viel in de vertrouwde handen van Peter Maes.

Bij AA Gent krabben ze zich in het haar wat de rechterflank betreft. Met de afwezigheid van Samuel Kalu leek Foket een mooie kans te krijgen, maar ook hij moest afhaken. We zijn benieuwd of Dejaegere al dan niet doorschuift naar de rechterflank. Ook Koita kan mogelijk een kans krijgen.

Selectie Gent

Ook bij Lokeren zijn er twijfels. Zo zijn Mijat Maric en Tom De Sutter er al zeker niet bij. Kapitein Killian Overmeire is dan weer aan de beterhand. Hij mocht al individueel de training hervatten.

