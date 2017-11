Lokeren moet vanavond naar 'zwarte beest' AA Gent: Al 23 matchen niet meer kunnen winnen

Vanavond neemt Lokeren het op tegen AA Gent in de beker. Een moeilijke wedstrijd voor die eerste, want het wist al 23 matchen niet meer te winnen tegen de Buffalo's.

Van 22 september 2010 is het geleden dat Lokeren nog eens kon winnen tegen Gent. Toen werd het 3-2 op Dakman. Een makkelijke klus zal het vanavond dus zeker niet worden.

Ook Lokeren-speler Maric weet niet hoe het komt dat ze er niet meer in slagen om van Gent te winnen: “Er zijn verschillende ploegen waar we het vaak lastig tegen hebben. Gent, maar ook Anderlecht, Club Brugge. Ik weet niet waarom we nooit winnen van Gent. Ze liggen ons gewoon niet", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Duidelijke cijfers

“Wij moeten echt top zijn om tegen zo’n teams iets te kunnen doen. Als er twee, drie basisspelers ontbreken, hebben we een probleem. We hebben geen 20 toppers zoals Gent”, aldus Maric.

Na de laatste overwinning van Lokeren tegen Gent, werd er 11 keer verloren van de grote buur en 12 keer gelijkgespeeld. De Buffalo’s wisten sindsdien 44 doelpunten te maken, terwijl Lokeren maar aan 22 doelpunten komt.