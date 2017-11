Scheidsrechter Wouters speelt hoofdrol in Anderlecht-Standard: gebeten hond bij thuisaanhang

Foto: © photonews

De scheidsrechter in Anderlecht-Standard speelt een hoofdrol in het gebeuren. Luc Wouters nam wat betwiste beslissingen en legde het spel ook even stil. Vooral bij de fans van Anderlecht - en ook de technische staf - werd hij de gebeten hond.

Anderlecht voelde zich bekocht na de eerste helft en na de eerste vijf minuten van de eerste helft. Eerst weigerde Wouters de bal op de stip te leggen na een duwfout in de rug van Harbaoui. Daarna bestrafte hij ook een paar overtredingen van Standard-spelers niet.

Na een fout op Bruno werd ook de penaltyovertreding gemaakt. En kort na de rust legde hij het spel stil nadat de Anderlecht-fans Jean-François Gillet bekogelden met bier en bekertjes. Anderlecht had net twee grote kansen gehad en zag er één afgepakt nadat Onyekuru onterecht werd teruggefloten voor buitenspel. Benieuwd wat daar straks over gezegd gaat worden...