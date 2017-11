Fans vroegen om Butelle, Leko selecteert hem - maar gaat hij ook spelen? "Doelman moet ons nu stabiliteit, vertrouwen en coaching geven"

Foto: © Photonews

Het heeft lang geduurd, maar Ludovic Butelle zit nog eens in de wedstrijdkern voor een wedstrijd. In de Beker van België komt hij mogelijk aan de aftrap op bezoek bij Zulte Waregem. Ivan Leko liet alvast in zijn kaarten kijken.

De voorbije weken gingen zowel Ethan Horvathe als Guillaume Hubert een paar keer in de fout bij Club Brugge. En dus morden de fans, want zij wilden kampioenenmaker Ludovic Butelle opnieuw aan het werk zien.

Tegen Zulte Waregem zit hij alvast in de selectie, net als Teunckens en Hubert. Horvath valt daardoor uit de selectie. Op een persconferentie gaf Ivan Leko wat meer informatie over de doelmannenkwestie die heerst bij blauw-zwart.

Ja, ik weet al wie morgen speelt

"Ja, ik weet al wie morgen speelt", was hij duidelijk tegen de aanwezige pers. "Onze doelman moet nu voor stabiliteit, vertrouwen en goede coaching zorgen. En dat gaan we morgen zien op het veld."

Jens Teunckens zal het alvast niet zijn: "Hij is derde doelman. Op die positie heb je een jonge doelman nodig die blij is van mee te kunnen gaan."