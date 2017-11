Mamadou Fall greep zijn kans tegen Moeskroen: "Tonen dat ik een plaats in het elftal verdien"

Mamadou Fall nam dinsdagavond de honneurs waar door de afwezigheid van Lukebakio. De Senegalees schonk met het enige doelpunt van de wedstrijd Charleroi de kwalificatie tegen Moeskroen in de beker.

Dankzij de sterke prestaties van Lukebakio moet Fall regelmatig genoegen nemen met een plek op de bank. "Dat is voetbal. Je moet er altijd staan, zelfs wanneer je niet veel speelt. Dat overkomt elke speler wel eens. Momenteel heb ik kunnen profiteren van de afwezigheid van Lukebakio en Baby", vertelt Fall na de wedstrijd.

Fall zag zijn sterke prestatie tegen Moeskroen bekroond worden met een doelpunt. "Ik wil de coach bij iedere kans die ik krijg tonen dat ik een plek in het elftal verdien. Daarom is het belangrijk dat ik efficiënt ben door doelpunten te maken of beslissende passes te geven, zoals nu."

"Je moet altijd een goede mentaliteit voor de dag leggen", gaat Fall verder. Vorig seizoen speelde ik 34 wedstrijden, dit seizoen nog niet zo heel veel (8 wedstrijden) maar ik blijf rustig, panikeer niet en zal mijn uiterste best doen wanneer er beroep op mij gedaan wordt."