Komt ontevreden topspits Dries Mertens vervangen bij Napoli? "Nooit heeft hij iets gevraagd aan de club"

Juventus is de voorbije jaren incontournable in de Serie A, maar dit seizoen zou het misschien wel eens Dries Mertens en Napoli kunnen worden die er met de titel vandoor gaan. Een aanvaller van Juve werd ondertussen aan Napoli gelinkt.

Mario Mandzukic zou volgens de Italiaanse pers niet tevreden zijn bij Juventus, omdat hij daar op links wordt gebruikt. Napoli zou in die dans willen springen om hem wél die kans te geven. Dat zou dan slecht nieuws zijn voor Dries Mertens.

Interesse in het verleden

Maar: er is helemaal niets van aan. Toch als we de manager van Mandzukic mogen geloven. "Nooit heeft hij gevraagd om diep in de spits te staan. Mario zal het team helpen op gelijk welke positie die nodig is", aldus Ivan Cvjetkovic bij Tuttosport.

"In het verleden was er interesse van Napoli voor hem, maar toen hebben we nee gezegd omdat het niet helemaal juist zat op dat moment. Er waren al veel gegadigden in het verleden, maar we zijn blij met de carrière die hij doormaakt."