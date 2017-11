KVO-doelman Vanhamel met excellente prestatie na zware tegenslag: "Ik kon niet meer rijden door de pijn"

Met drie uitstekende en belangrijke reddingen toonde Mike Vanhamel dinsdagavond dat hij klaar is om de strijd met William Dutoit opnieuw aan te gaan. Zonder zijn zware tegenslag had hij trouwens nog steeds in doel gestaan.

Vanhamel speelde zich terug in de spotlights na zes weken te moeten toekijken. "Eigenlijk had ik die match (in de competitie) tegen STVV nooit mogen spelen", klinkt het nu berouwvol. "Mijn waardes zaten al onder nul, maar ik dacht: doorbijten. Maar de dag erop moest ik direct naar Spoed. Ik kon zelfs niet meer rijden door de pijn."

De diagnose was een speekselklierontsteking. Een pijnlijke bedoening, die niet op één-twee-drie over was. "Eerst zeiden ze me vier-vijf dagen thuis te blijven. Maar daarna kwamen er nog eens vijf dagen bij. En dan is het als keeper van nul herbeginnen. Ik ben nog maar tien dagen voluit aan het trainen."

Ik had die wedstrijd tegen STVV zelfs nooit mogen spelen

Intussen vertrok de trein bij Oostende en deed Dutoit het goed. "Tja, zonder die ziekte was ik nooit vervangen geweest. Maar dat is het lot van een keeper: een rode kaart of een blessure en er staat iemand anders klaar."

"En William is een heel goeie keeper, dat heeft hij al genoeg bewezen. Natuurlijk hoop ik alles te spelen, maar hij ook. Ik zit in concurrentie met een doelman die ook een hoog niveau haalt. Maar die gezonde competitie maakt dat Oostende nu twee keepers op topniveau heeft. Zo gaat iedereen vooruit", klonk het als de perfecte ploegspeler.