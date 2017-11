Mitrovic haalt nul eindelijk van de tabellen: "Ze lachen vaak met me, dat ik al topschutter zou kunnen zijn"

Foto: © photonews

Stefan Mitrovic is eindelijk van de grappen van zijn ploegmaats af. De centrale verdediger van AA Gent stond al bijna een jaar droog en moest het dus stevig ontgelden.

"Heel wat vrienden en spelers lachten met mij", aldus Mitrovic achteraf. "Ze zeggen me steeds dat ik topschutter had kunnen zijn, als ik al die grote kansen afgewerkt had."

"Iedereen zegt altijd dat het team het belangrijkste is en dat is waar, maar als je zelf scoort is dat toch nog een ander gevoel. Zeker als het al een hele tijd geleden is."

Toch niet helemaal tevreden

Topschutter is hij niet, matchwinnaar werd hij wel. "Scoren is niet echt mijn specialiteit, eigenlijk ben ik niet tevreden over de wedstrijd. Het belangrijkste is dat we door zijn naar de volgende ronde."

Dejaegere claimde achteraf de assist. "Ik zei het daarnet al, een geweldige assist van Brecht, allemaal dankzij hem", lachte hij. Dejaegere raakte de bal in de kluts inderdaad nog aan.