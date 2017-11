Ook in maart geen oefenduel tegen wereldtop voor Rode Duivels, Roberto Martinez en KBVB leggen uit waarom

Foto: © photonews

De Rode Duivels moeten er in de zomer van 2018 helemaal staan in Rusland. De hele natie hoopt op meer dan de kwartfinales in 2014 en 2016 en Roberto Martinez beseft maar al te goed dat een goede voorbereiding heel belangrijk zal zijn. Maar in maart gaan we (nog) niet tegen de absolute top spelen ...

Roberto Martinez gaf op een persconferentie meer duiding bij de aanloop naar het WK, naar de volledige voorbereiding in 2018. Daarbij gaf hij ook te kennen dat er in maart nog niet tegen een klepper als Duitsland zal worden geoefend.

Geen grote tegenstander in maart? Alles zal duidelijk worden

"De maand maart is niet zo belangrijk als de wedstrijden in mei en juni. De spelers concentreren zich dan volop op hun ploegen, de competities zijn dan op hun summum van spanning. In mei zullen ze allemaal geconcentreerd zijn op het WK, daarom zullen die matchen belangrijker zijn", aldus de bondscoach.

Chris Van Puyvelde sprong meteen bij: "Geen grote tegenstander in maart? Het valt natuurlijk te bekijken wat je bedoelt met groot. De spelers hebben een drukke agenda en je moet het altijd bekijken als een totaalplaatje, zoals we zeiden tegen Japan en Mexico. Het zal heel duidelijk zijn wat we daarmee bedoelen en de redenen zullen duidelijk worden."