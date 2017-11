šŸŽ„ De blunders van de Brugse doelmannen dit seizoen op een rijtje gezet

Foto: © photonews

Club Brugge zit overduidelijk met een doelmannenprobleem en de blunders beginnen zich dit seizoen echt wel op te stapelen. Een overzicht.

In het begin van het seizoen was Ethan Horvath nog de onbetwiste nummer 1 bij Club Brugge nadat hij vorig jaar tijdens de play-offs Butelle naar de bank had verwezen. In Jan Breydel geloofden ze rotsvast in de Amerikaan na zijn sterke prestaties en dus kreeg hij dit seizoen volop zijn kans.

Maar Horvath ging enkele keren in de fout dit seizoen en werd daarom vervangen door Guillaume Hubert. Zonder succes want ook Hubert lijkt niet onbetwistbaar en liet zich al meermaals op enkele fouten betrappen. Een overzicht van de blunders van beide doelmannen dit seizoen.

Uitmacht tegen Moeskroen

In de wedstrijd tegen Moeskroen ging Horvath voor de eerste keer in de fout dit seizoen. Hij misrekende zich op een voorzet, waardoor Moeskroen met 2-1 kon winnen. Het betekende ook de eerste nederlaag voor Club Brugge dit seizoen.

Uitglijder tegen Gent

Tegen Gent kwam Club Brugge 1-0 voor en leek er geen vuiltje aan de lucht, totdat er een hoge diepe bal op Kubo werd verstuurd. Horvath kwam uit zijn doel, maar zag dat hij niet bij de bal zou komen waarop hij een stap terugzette en vervolgens uitgleed.

Kubo kon op die manier de gelijkmaker makkelijk binnenkoppen. Club zou de match uiteindelijk wel met 2-1 winnen.

Opnieuw verkeerde inschatting in de match tegen Genk

In de wedstrijd tegen Genk mispakte Horvath zich opnieuw. Dit keer op een vrije trap van Malinovsky waarbij de bal over hem in de verste hoek van het doel vloog, nadat hij onnodig een stap vooruit had gezet. Deze fout leidde de 2de nederlaag van het seizoen in voor Club Brugge.

Hubert meteen in de fout tegen Sint-Truiden

Na zijn fout tegen Genk vond coach Ivan Leko het genoeg en zette Hubert in doel in plaats van Horvath. Dit was niet meteen een succes, want bij de goal van Legaer zag Hubert er niet al te goed uit. De match werd wel met 4-1 gewonnen.

Zulte Waregem

In de match van zondag tegen Zulte Waregem was het opnieuw van dat. Hubert loste een makkelijke voorzet die in de voeten van een speler van Zulte Waregem terechtkwam en die had op zijn beurt de 2-1 maar binnen te tikken.

Ook die match zou Club uiteindelijk toch nog weten te winnen met 3-2 na een straffe prestatie in de 2de helft.