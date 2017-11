Paul Van Himst heeft lof voor deze Anderlechtspeler - "Maar hij zou zo belangrijk niet mogen zijn" - en spreekt ook over Teodorczyk en Onyekuru

Paul Van Himst won liefst vier keer de Gouden Schoen en staat te boek als een van de beste Belgische voetballers ooit. Als Anderlecht-icoon kan hij ook zijn licht laten schijnen op de huidige generatie in het Astridpark. Met aan paar opmerkelijke bemerkingen.

Paul Van Himst gaf in Het Laatste Nieuws zijn analyse over hoe Anderlecht de laatste weken draait over nieuwbakken coach Hein Vanhaezebrouck. Maar hij had het ook over de individuele prestaties van een aantal spelers bij paars-wit.

Deschacht? Chapeau voor zijn prestaties. Het zou wel niet mogen dat hij zo belangrijk is.

Wat die mannen op de flank moeten doen, dat is 'travakken'. Straffe toebak. 40 meter zoals Onyekuru achter een man lopen? Dat hoeft niet