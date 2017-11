Paul Van Himst laat zich uit over de eerste weken van Hein Vanhaezebrouck: "Maar van die 'boerenploeg' hadden we nooit mogen verliezen"

Paul Van Himst blijft een van de grootste, zoniet hét grootste icoon van Anderlecht. De gewezen bondscoach van de Rode Duivels maakt een scherpe, maar eerlijke analyse van de eerste weken van Hein Vanhaezebrouck in het Astridpark.

"Hein? Eigenlijk doet hij niets speciaals hé", klinkt het bij Van Himst in Het Laatste Nieuws. "Hij doet goede dingen, maar om te zeggen dat het zo bijzonder is ... De evolutie is normaal. Wat kon hij beter doen? Winnen tegen PSG of Bayern, maar de uitschakeling is niet zijn schuld."

Hein is op de goede weg

Daarvoor wil Van Himst vooral kijken naar het duel tegen Celtic: "We hadden nooit van zo'n 'boerenploeg' mogen verliezen. Dat waren houthakkers. Een van onze slechtste wedstrijden in Europa ooit, we vielen zelfs niet aan. Onder Weiler liepen we alleen maar achteruit."

Daar kon Van Himst niet om lachen, zo blijkt: "Ja, het voetbal is veranderd. Maar heb je Barcelona afgelopen weekend zien tikken? Champagnevoetbal bestaat nog, hé! Op dat gebied is Hein Vanhaezebrouck op de goede weg. Als iemand het kan, is hij het wel."