Peter Vandenbempt is erg kritisch op Bruggeling: "Hij is écht niet beter, maar wel minder schuldbewust"

Foto: © Photonews

Ludovic Butelle staat in de Beker van België tegen Zulte Waregem misschien wel onder de lat bij Club Brugge. Hij zit alvast in de selectie. Maar niet iedereen is zo te spreken over de ervaren goalie.

Zo is Peter Vandenbempt erg kritisch in Sport/Voetbalmagazine: "In Brugge heet het vangnet Ludovic Butelle, maar het is er eentje met grote gaten. Dat heeft vorig seizoen ons geleerd."

Vangnet met grote gaten

"Het eerste halfjaar was hij nog in titelvorm, vorig seizoen was zo (middel)matig dat Preud'homme de Fransman - veel later dan iedereen binnen Club Brugge had gewild - finaal ook moest wisselen", klinkt het scherp.

"Butelle is echt geen betere doelman dan Horvath of Hubert, hij heeft wel meer (zelf)vertrouwen en is minder schuldbewust dan zijn jonge concurrenten." Een keuze voor Butelle nu zou dus misschien evenveel risico kunnen inhouden dan verderdoen met pakweg Hubert.