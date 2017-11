De leeuwen van de Freethiel: "Waasland-Beveren heeft een bepaald respect gekregen"

Donderdagavond zal Waasland-Beveren één van de acht ploegen in de kwartfinalepot zijn. Zonder echt te moeten doordrukken kon het een ontstellend zwak Eupen met lege handen naar de Oostkantons terugsturen (2-0).

Trainer Philippe Clement kan een bekeravontuur wel smaken. "Ik heb al veel bekerfinales als speler en als coach mogen meemaken, dus ik weet hoe mooi het is", zegt hij na de match. "Maar het is nog een lange weg te gaan. We zitten nog maar in de kwartfinale. En laat ons eerst maar eens de loting afwachten."

Teams passen zich aan ons aan

Voor de zoveelste keer dit seizoen kroop de tegenstander van Waasland-Beveren in de eigen zestien. "Als je ziet dat Eupen, dat normaal altijd vrank en vrij voetbalt, zich hier aanpast en met een heel verdedigende ploeg komt en op de counter speelt. Charleroi heeft dat hier vorig weekend trouwens ook gedaan."

"Mijn ploeg heeft de voorbije maanden een bepaald respect gekregen binnen de voetbalwereld", zei Clement nog over die aanpassing bij de andere ploegen.