Vrijetrappenspecialist Pirlo: "Zei tegen mezelf dat het onmogelijk was om niet te scoren"

Andrea Pirlo kan terugblikken op een mooie carrière. De Italiaan verklaart nu hoe het komt dat hij zo goed was in het nemen van vrije trappen.

"Toen ik klein was, pakte ik een kleine bal van schuim en probeerde ik over de bank te schieten, zodat de bal in de hoek van het raam zou eindigen", vertelt Pirlo tegenover L'Equipe.

AC Milan

"Bij Milan hadden we David Beckham, Ronaldinho en Clarence Seedorf, veel spelers met een goede trap. We spraken met elkaar, we keken naar elkaar en we stalen elkaars geheimen."

"Ik keek ook altijd naar de vrije trappen van Juninho zonder te weten te komen hoe hij de ballen raakte. Ik probeerde het en probeerde het, totdat ik uiteindelijk zelf een manier vond om ze te nemen. Ik probeerde zelf alle soorten vrije trappen", aldus Pirlo.

Geheimen

Pirlo had zelf ook een aantal geheimen bij het nemen van een vrije trap: "Ik zei tegen mezelf dat het onmogelijk was om niet te scoren. Het was genoeg om de bal over de muur te krijgen en het was een doelpunt."

"Om voor de bal te komen, de goede positie te vinden... het leek me altijd zo eenvoudig, maar misschien niet voor anderen. Het is volkomen natuurlijk, ik zou het doen zonder er zelfs maar over na te denken. Ik moest het moment perfect voorbereiden. Ik wilde niet dat de bal vies was. Ik wilde 'm schoon hebben, mooi."

"Ik raakte de bal helemaal niet met mijn wreef, of zelfs de binnenkant van mijn voet, het waren meer de twee tenen aan de punt van de voet. Ik was vaak klaar om het doelpunt te vieren voordat de bal in het doel verdween. Door het verloop van de bal te beoordelen, wist ik intuïtief of het een doelpunt zou zijn of niet", sloot Pirlo af.