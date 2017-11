Powerplay Standard en show Sa Pinto doen Standard verder bekeren na winst in hol van de leeuw

Standard heeft gewonnen van Anderlecht en bekert dus verder. Maar wat een avond werd het in het Astridpark... Scheidsrechter Luc Wouters en Standard-coach Ricardo Sa Pinto eisten een hoofdrol op. De ene met zijn beslissingen, de andere met zijn show. Het ging meer over de randzaken dan over voetbal.

Voor wie het niet zag: Anderlecht-Standard werd een echte cupmatch. Zo eentje uit de oude doos, waar inzet en grinta belangrijker in zijn dan technisch verfijnd voetbal. En dan komen we op het domein van de oorlogsmachine van Ricardo Sa Pinto. De Portugees moest zich aan de zijlijn intomen om zelf niet te gaan meevoetballen.

Anderlecht wou daarin veel te veel meegaan en moest fysiek het onderspit delven. Na 18 minuten betaalden ze dat cash na zich door de Rouches terug te laten dringen: Sa trof eerst nog de paal, maar in de rebound was Sels kansloos op het schot van Carlinhos. De Braziliaan stookte - als dat al nodig was - de gemoederen nog wat meer op door voor de harde kern van Anderlecht te gaan vieren.

Penalty op Harbaoui

Voor die arme Luc Wouters werd het een avond waarin hij ogen te kort kwam. De scheidsrechter van dienst kon niet alle fouten bestraffen, maar toen hij liet doorspelen na een fout op Bruno beging Trebel een penaltyfout op Sa, die voorbij vier (!) man van de thuisploeg dribbelde. En even daarvoor was een duwfout op Harbaoui niet bestraft. Tja, dan zat het spel pas echt op de wagen.

Na wat discussie wie de strafschop mocht nemen, schoot de unieke kans op de 0-2 Edmilson onbesuisd over. Maar het luidde het begin van de oorlogsactiviteiten in. De botte bijl werd bij momenten met plezier bovengehaald. Anderlecht voetbalde geen grote kansen bij elkaar, maar kwam wel dreigend opzetten. Standard begon reeds tijd te trekken.

Theater Sa Pinto

En dat trokken ze door in de tweede helft. De aanvalsgolven vloeiden richting Gillet begin tweede helft, maar toen Luyindama verzorging nodig had, vlogen de bekertjes Wouters en Gillet rond de oren. De ref besliste dan om de match even stil te leggen en dat brak de aanvalsdrift van paars-wit.

En nog was het niet gedaan met de commotie, want toen Ricardo Sa Pinto bij een dood moment een pint bier voor zijn voeten zag vallen, liet hij zich ook theatraal op de grond vallen. Hij degradeerde persoonlijk de wedstrijd tot één grote theatershow.

Maar goed, het werkte, want zijn ploeg bekert verder en Anderlecht blijft achter met niets... Maar wat er woensdagavond allemaal gebeurde in het Constant Vanden Stock-stadion had soms niets met voetbal te maken.