Racing Genk stoot na penalty's door naar kwartfinales, man uit publiek springt in als lijnrechter

Foto: © photonews

Penalty's hebben beslist over het bekerduel tussen KV Mechelen en Racing Genk. De Limburgers trokken uiteindelijk aan het langste eind, maar het feit dat er een man uit het publiek als lijnrechter insprong, zorgde voor de nodige hilariteit.

Mechelen en Racing Genk mochten het twee keer op vier dagen tijd tegen elkaar opnemen. Lang was het niet wachten op een eerste kans. Coosemans moest meteen zijn kunnen tonen op een plaatsbal van Pozuelo. Maar het doelpunt viel aan de overkant. De vrijstaande Pedersen duwde een vrije trap voorbij Vukovic. De thuisploeg kon echter niet lang genieten van die voorsprong.

El Messaoudi trok aan de noodrem in de zestien en mocht meteen gaan douchen. Ingvartsen zette de strafschop feilloos om en na amper 7 minuten stonden er al twee goals op het scorebord. Het leek een lange avond te worden voor Malinwa, maar nog voor het kwartier trapte Claes op de paal.

Genk eiste met een man meer op het veld de bal op, Mechelen zakte in. Maar Coosemans hoefde ondanks de numerieke minderheid weinig in actie te komen. Tien minuten voor de pauze kantelde de match. Malinovskyi pakte domweg rood in een duel tegen Bandé en zo moesten beide teams met tien verder.

Er kwam veel ruimte, maar dat leidde voor de pauze niet tot veel uitgespeelde kansen. Rits krulde net voor de pauze nog een vrije trap over de muur, maar Vukovic stond pal. Aan de overkant flaterde Coosemans bijna, maar het Mechelse sluitstuk zette zijn foutje recht. Ruststand: 1-1.

Mechelen trok na de pauze meteen ten aanval. Vukovic stopte de poging van Pedersen. Genk nam gaandeweg de match in handen, al was het wachten op echte kansen. Hoe leuk het eerste kwartier van de eerste helft was, zo saai was het begin van de tweede helft. Beide doelmannen kregen dan ook weinig werk op te knappen.

De tweede helft leek wel gedoemd om op verlengingen af te stevenen, al bracht het slotkwartier dan toch spektakel. Invaller Leal zijn hobbelige schot ging voorlangs. Mechelen maakte dan toch het meeste aanspraak op de voorsprong. Bandé troefde al dan niet foutief Aidoo af, maar botste op Vukovic.

De Witte leek de Genkse voorsprong dan toch in een cadeauverpakking te geven, maar Coosemans behoedde zijn team van een achterstand in de slotminuten. Mechelen trok in de slotminuten nog naar voor, maar verlengingen waren een feit.

Ingvartsen kreeg de eerste kans van de verlenging, maar vond Coosemans op zijn weg. Genk probeerde wel, maar kon Coosemans nog nauwelijks op de proef stellen. Een saaie eerste verlenging eindigde op een 1-1.

Man uit publiek als ref en penalty's

De tweede verlenging stond helemaal in het teken van scheidsrechter Dierick. Een ref uit het publiek kwam op het veld, want ook een andere ref was geblesseerd. Lees het hier allemaal nog eens. Beide ploegen trokken nog nauwelijks in de aanval. Het werden penalty's.

Beide ploegen begonnen goed, maar Kawaya miste zijn strafschop. Bij Genk bleef iedereen foutloos en Zhegrova trapte de beslissende elfmeter binnen. Genk stoot door naar de kwartfinales, Mechelen blijft met lege handen achter.