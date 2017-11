Sa Pinto geeft zijn eigen uitleg over 'het incident': "Hoe kon ik weten wat ze smeten?"

Wat een Anderlecht-Standard was me dat? Standard won, maar het was Ricardo Sa Pinto die alle aandacht naar zich toe trok. Die ene actie waarbij hij zich liet vallen, gaat nog veel getoond worden. En de uitleg die hij er aan gaf, was - euhm - grappig te noemen.

Iedereen was er van overtuigd dat Sa Pinto tijd probeerde te rekken, net als zijn spelers op het veld. Maar met heftige gebaren en een luide stem probeerde hij iedereen van het tegendeel te overtuigen. "Kijk, ik wist niet wat er gesmeten was", begon hij. "Ik voelde iets tegen mijn voet en enkel en deinsde achteruit om te kijken."

"Ik zag dat mijn voet onder het vuil zat en ik wist niet wat het was, daarna viel ik. Ik wou er de scheidsrechter op attent maken. Als hij een flesje tegen zijn hoofd had gekregen, was de wedstrijd gedaan geweest", aldus Sa Pinto.

Waarom moest ik naar de tribune?

Ref Wouters geloofde er ook niet veel van en stuurde de Portugees naar de tribunes. "En dan ben ik inderdaad ontploft. Waarom moest ik naar de tribune? Daardoor werd ik zenuwachtig."