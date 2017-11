Dit zijn de 'stille' wensen van Roberto Martinez voor de WK-loting

Foto: © photonews

Toegegeven, Roberto Martinez kan het altijd wel leuk verpakken, maar zonder echt iets van het cadeautje te laten zien. De bondscoach verstaat de kunst om veel te vertellen zonder iets te zeggen. Voor de WK-loting wou hij niet echt in zijn kaarten laten kijken.

Martinez zou wel liever in de eerste ronde niet uitkomen tegen zijn vaderland. "Er zitten heel sterke teams in die pot 2. Engeland en Spanje hebben hun kwalificatiegroep ook beheerst. Maar ook een team als Peru is niet van de poes. Zij zullen willen pieken na 36 jaar afwezigheid op een groot toernooi."

Een slimme collega hield Martinez de drie potten voor en hij mocht er uit kiezen. Maar daar was hij niet voor te vangen. "Wat ik wel wil vermijden zijn vluchten van meer dan drie uur. Dan wordt de voorbereiding sowieso verstoord. Misschien hebben we in dat geval een andere aanpak nodig."