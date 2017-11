Roberto Martinez laat zich uit over WK-loting: "Moeten niet met angst, maar met vertrouwen kijken naar gelijk welke tegenstander"

Foto: © photonews

Vrijdag weten we waar de Rode Duivels aan toe zijn in de groepsfase van het WK, woensdagmiddag vertrekken bondscoach Roberto Martinez en een delegatie van de KBVB naar Moskou. Martinez liet eerst nog in zijn kaarten kijken.

De persconferentie begon met een halfuurtje vertraging, door het vele verkeer in en rond Brussel. Uiteraard waren er flink wat vragen voor Roberto Martinez, de bondscoach die ons naar goede resultaten moet leiden in Rusland.

"We zijn klaar om tegen iedereen te spelen. De loting speelt een belangrijke rol, daarna kunnen we in detail bekijken tegen wie we spelen en hoe we ons daarop kunnen gaan voorbereiden", aldus Martinez op zijn persconferentie.

Geen angst

"We zijn met z'n allen eerder opgewonden dan vol angst. De fans zijn in spanning, de spelers willen er volgende zomer staan. We moeten vooruitkijken naar gelijk wat er op onze weg komt. In pot 2 zitten heel veel sterke landen, denk maar aan Spanje of Engeland."

"Maar ook Peru is een moeilijk land om te bekampen, dan moet je ook voorbij hun enthousiasme. Het zal vooral aan onszelf liggen, aan onze voorbereiding. We moeten ons op een goede manier daarvoor klaarmaken, afhankelijk van de loting."