Mirallas en co mogen trainer met tonnen ervaring verwelkomen

Everton staat normaal te boek als een degelijke subtopper, maar dit seizoen loopt het voor geen meter bij the Toffees. De 17de uit de stand verwelkomt nu een nieuwe trainer die de moeilijke taak wacht de club uit het slop te halen.

Die trainer luistert naar de naam Sam Allardyce. De Engelsman neemt het roer over van Ronald Koeman, die vorige maand al zijn C4 kreeg na erg tegenvallende resultaten. Dat bevestigde de club vandaag. Enkel de details in het contract moeten nog besproken worden.

Met de verschillende berichten over de aanstelling van Allardyce als nieuwe trainer, verliep de voorbereiding op de belangrijke wedstrijd tegen West Ham United van vanavond niet optimaal. Na het ontslag van Koeman nam David Unsworth de fakkel even over. Ook vanavond staat hij nog te coachen langs de zijlijn.

Voor Allardyce wordt het zijn eerste job sinds hij in mei vertrok bij Crystal Palace, laatste in de stand. De ex-bondscoach van Engeland heeft tonnen ervaring in de Premier League. Slechts vier managers hebben meer wedstrijden afgewerkt als hoofdcoach dan hij. Alex Ferguson, Wenger, Redknapp en Moyes zijn dat.