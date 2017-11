Je houdt het niet voor mogelijk: scheidsrechter Dierick kan niet meer verder, man uit publiek wordt grensrechter in Mechelen-Genk

Foto: © photonews

Na 90 minuten stond het 1-1 in het bekertreffen tussen KV Mechelen en Racing Genk. Na een knotsgek openingskwartier in de eerste periode, was ook de tweede verlenging een spektakelstuk. Met een hoofdrol voor de scheidsrechter(s).

Scheidsrechter Christophe Dierick deed net voor het einde van de eerste verlenging al teken naar de Mechelse bank. De hoofdref had last en werd verzorgd, maar probeerde verder te doen. Bij het begin van de tweede verlenging bleek dat Dierick zijn taken niet meer naar behoren kon uitvoeren.

Nciolas Laforge ging de taken als hoofdref overnemen, maar Dierick ging meteen naar binnen. En ook een tweede arbiter was geblesseerd. Er kwam dan ook een oproep van de stadionomroeper. Er werd gevraagd naar een scheidsrechter in het publiek die zich kon aanmelden. Tot groot jolijt van het aanwezige publiek in het AFAS-stadion, want iedereen dacht natuurlijk dat het om een grap ging.

Na goed tien minuten werd er dan toch een vrijwilliger (die in het provinciale jeugdvoetbal fluit) gevonden en kon de match verdergezet worden. Zelden of nooit gezien, zulke taferelen!