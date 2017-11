Boegbeeld KV Mechelen spuwt zijn gal: "Ze noemen mij de rotte appel"

Het is niet het seizoen van KV Mechelen. De top-6 was het grote doel, maar na 16 speeldagen bengelt de sympathieke traditieclub op de voorlaatste plaats met nauwelijks twee puntjes meer dan rode lantaarn Eupen. Geen pretje voor aanvoerder Seth De Witte, die vandaag spreekt in 'Het Laatste Nieuws'.

Zijn eigen imago, de snoeiharde kritiek en de diepe crisis, het komt allemaal aan bod in het openhartige interview met het boegbeeld van 'Malinwa'. "Ik ben zo iemand waar veel mensen meteen een oordeel over hebben. En dat is in de meeste gevallen zeker niet positief. Ik heb geen idee waaraan dat ligt. Mijn uitstraling of mijn manier van doen? Ze hebben een negatief beeld van mij."



Op zijn 30ste heeft de immer strijdlustige aanvoerder van KV Mechelen de strijd tegen de perceptie opgegeven: "Ik ga daar niet meer tegenin. De mensen rondom mij weten hoe in in mekaar zit. Dat is het belangrijkste." De kritiek op zijn sportieve prestaties probeert hij eveneens te plaatsen: "Ik begrijp dat de supporters commentaar hebben. Ik vind het niet erg als er mensen zijn die vinden dat ik niet kan 'sjotten'."



Toch is er iets dat wél knaagt en wringt bij De Witte: "Waar ik heb moeilijk mee heb, zijn de randzaken die verteld worden. Dat ik de rotte appel ben in de groep, dat ik een ego ben, dat ik Yannick Ferrera buiten wilde. Sommige dingen die ik lees doen pijn. Allez, waarom zou ik Ferrera buiten gewild hebben? Hij had altijd vertrouwen in mij en ik speelde ook. Ik snap niet dat ze zoiets insinueren. Misschien zoeken ze een schuldige of een zondebok omdat het slecht gaat."