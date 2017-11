Deze Buffalo trekt altijd zijn mond open: "Er liepen héél veel dingen fout in het begin van het seizoen"

Na een dramatische seizoensstart klaart de hemel eindelijk op boven de Ghelamco Arena. AA Gent is onder de nieuwe coach Yves Vanderhaeghe in geen tijd opgeklommen naar de zevende plek en mag weer dromen van Europees voetbal. Sterkhouder Stefan Mitrovic ziet het graag gebeuren na die woelige maanden.

De Servische rots in de branding van 'De Buffalo's' gaat zijn verantwoordelijkheid nooit uit de weg. Op het veld altijd voorop in de strijd en ook naast de grasmat laat hij zich gelden: "Ik ben niet de kerel die de andere kant opkijkt als er dingen fout gaan, dat weten ze hier in Gent. Ik heb met het bestuur gesproken over wat er misliep, maar wat ik gezegd heb, blijft tussen ons. Ik was erg duidelijk tegenover hen", klink het in HLN.



De 27-jarige krijger voelde in het begin van de voorbereiding al nattigheid, hij had meteen in de smiezen dat er stront aan de knikker was. "Héél veel dingen liepen fout in het begin van het seizoen. Ik hoop dat ze dat de volgende jaren kunnen vermijden. Iedereen trekt lessen uit vergissingen. Ik heb het bestuur ook gezegd wat ze volgens mij anders moeten doen in de toekomst."







Details wil harde bikkel Mitrovic niet geven, hij focust zich volop op de goeie zaken want het draait weer lekker onder nieuwe trainer Yves Vanderhaeghe: "Ik voel weer positieve 'vibes' in de spelersgroep en in de club. Het geloof is terug. Die 'vibes' en de goeie sfeer zijn de voorbije jaren altijd onze sterkte geweest. Dat heb ik gemist in het begin van het seizoen. Nu voel ik me weer veel beter."