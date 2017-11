Red Flames Schryvers en Blom vechten terug na blessures: "EK missen zit nog vrij diep"

Foto: © photonews

In teken van de WK-kwalificatiecampagne hebben de Red Flames er een stage in Tubeke opzitten. Voor Jassina Blom en Tine Schryvers was het een mooie gelegenheid om geleidelijk aan toe te werken naar hun topniveau na de blessure waarmee ze te kampen hadden.

In maart werd Tine Schryvers geopereerd nadat ze een zware blessure had opgelopen. Hierdoor moest ze het EK aan zich laten voorbijgaan, iets wat haar nog altijd zwaar valt: “Ja dat zit nog vrij diep”, aldus Schryvers.

“Hier nu aankomen bij de Red Flames is heel leuk, maar ook heel confronterend. Want dan weet je meteen ook wat je allemaal hebt gemist. Maar je moet verder in het leven en hard blijven werken. Het verleden is het verleden en nu kijken we naar de toekomst."

Kan snel hervallen, dus moet voorzichtig zijn

Schryvers toont de nodige ambitie. De Red Flame werkt hard om terug toe te groeien naar een aanvaardbaar niveau en dus wordt het ook zaak haar een beetje in te tomen. “Ja ik wil soms te veel en te rap gaan, gewoon om te laten zien wie ik ben en wat ik kan."

Ook Jassina Blom had te kampen met een blessure: “Voor mij is het de moment om hier goed te kunnen trainen en misschien een paar minuten te maken in een wedstrijd. Ik heb een blessure waar ik rap kan in hervallen, dus ik moet er echt mee opletten. Ik moet het echt een beetje op mijn gemak doen.”