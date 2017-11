Vanhaezebrouck gaat los na "schwalbe van het jaar": "Een schande voor een club als Standard"

Foto: © photonews

Hein Vanhaezebrouck praat graag over voetbal. Spijtig genoeg kon hij dat na Anderlecht-Standard in de Beker niet echt doen. Het ging immers allemaal over het theaterstuk dat de Rouches op en naast het veld opvoerden. En dan vooral Ricardo Sa Pinto...

Vanhaezebrouck schudde het hoofd toen het over de fase ging waarbij er een biertje uit de tribunes werd geworpen en naast Sa Pinto viel... De coach van Standard liet zich voor dood vallen. "Geagiteerd? Dat is niet het juiste woord hoor! Kwaad is dat meer", begon Vanhaezebrouck zijn kalme tirade. Weloverdacht en elk woord gemeend...

"Die fase met Sa Pinto? Moet ik daar echt nog commentaar op geven? Dat is toch te belachelijk voor woorden? En het wordt elke week nog erger. Het is een schande voor de mooie club die Standard is. Dat mag je trouwens nu al de schwalbe van het jaar noemen", vervolgde Vanhaezebrouck.

Ploegen die zo spelen worden blijkbaar altijd beloond

En ook wat er op het veld gebeurde, kon hij niet smaken. "Om de dertig seconden lag er in de tweede helft een speler van Standard op de grond. Hoe moet je er zo nog over geraken? En dat was ook georchestreerd (door Sa Pinto zei hij er net niet bij, nvdr.)."

"En dan krijg je op het einde er zes minuten bij, terwijl zij er minstens 15 gewonnen hebben. Ik heb daar al eens over gesproken met de scheidsrechters, maar die zeggen dan dat ze toch geen tien minuten extra tijd kunnen geven... Maar zij hebben er wel 15 gewonnen. Ploegen die zo spelen worden blijkbaar altijd beloond", sloot Vanhaezebrouck af.