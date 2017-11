Waasland-Beveren in vorm, maar puntenloos tegen koplopers: "Zeker niet te hoog gegrepen"

Vele Belgische voetbalfans zien Waasland-Beveren als dé revelatie van het seizoen. Er is hier en daar zelfs sprake van play-off 1, maar zouden ze daar wel passen?

Tegen Club Brugge en Charleroi, de respectievelijke nummers één en twee, pakte Waasland-Beveren 0 op 6 zonder te scoren. Is de echte top dan toch nog iets te hoog gegrepen? Middenvelder Victorien Angban vindt alvast dat ze er niet ver van zijn.

Het kruipt zeker niet in onze hoofden - Victorien Angban

"Nee, dat zou ik zeker niet zeggen", meent hij. "We krijgen de kansen wel, maar we moeten alleen nog leren om er meer gebruik van te maken. Daarvoor zullen we nog hard moeten werken."

Beker van België

Ze krijgen snel de kans om zich te herpakken. "Dat gaan we woensdag meteen proberen rechtzetten tegen Eupen. De beker is zeker ook een doel voor Waasland-Beveren."