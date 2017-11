Waasland-Beveren heeft genoeg aan minimale inspanning tegen mak Eupen voor kwartfinale van de beker

Waasland-Beveren kon woensdagavond op z'n dooie gemakje naar de kwartfinale van de Croky Cup doorstoten. Eupen kwam op bezoek, maar daar was weinig van te merken.

Clement zag de beker zeker niet als bijzaak, dat maakte hij duidelijk door enkel Thelin op de bank te houden. Makélélé voerde een paar wissels meer door, onder andere Niasse stond onder de lat in plaats van Van Crombrugge.

Relaxed vs onmondig

'Is Eupen wel komen opdagen?' Een vraag die iedere Freethielbezoeker zich bij de rust stelde. Geen enkel keer slaagden ze erin Roef zelfs maar lichtjes bedreigen. Bovendien konden ze de snelle combinaties van Waasland-Beveren enkel afstoppen door de ene fout na de andere te maken.

Het hadden er gerust een stuk of vier kunnen zijn, maar de voorsprong telde één doelpunt. Wie anders dan de onvermijdelijke Morioka stond moederziel alleen in de zestien: hij volleyde zijn goal knap tegen de onderkant van de lat en binnen.

Wie verandering had verwacht na de rust, was eraan voor de moeite. Opnieuw kregen de Oostkantonners geen kans bij elkaar gevoetbald. Het was voor Waasland-Beveren dan ook niet nodig om meer dan het minimale te doen.

De genadeslag

Maar dan nog maakten de Leeuwen een tweede doelpunt. Na lang zoeken was het Ampomah die dan toch zijn naam op het scorebord kon zetten. Ook een vreemde en heel lichte rode kaart voor Buata Mananga bracht geen verschil meer. Waasland-Beveren gaat dus met sprekend gemak naar de kwartfinale van de Croky Cup na een 2-0 eindstand tegen Eupen.