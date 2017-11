'Verkoopsplannen Anderlecht raken in het slop door interne weerstand tegen voornaamste kandidaat'

Foto: © photonews

Onlangs raakte bekend dat er verschillende kandidaat-kopers op de markt zijn die Anderlecht willen overnemen. De Rus Alisher Usmanov en het duo Paul Gheysens-Wouter Vandenhaute kwamen als eersten op de proppen, al zijn er nog rijke oligarchen die een bod willen doen. Maar er is nog geen akkoord.

"In feite is het Belgisch bod het meest concrete bij Anderlecht", klonk het vorige week al bij monde van Peter Vandenbempt in Extra Time. De familie Van Den Stock zou minder snel geneigd zijn te verkopen aan een buitenlandse koper dan aan een Belgische koper.

Interne tegenstand

Toch is met name de naam van Paul Gheysens een doorn in het oog binnen de bestuurskamers van Anderlecht. Volgens Het Nieuwsblad is de interne tegenstand tegen hem alvast aan het groeien bij paars-wit, waardoor er nog lang geen akkoord is.

Ook met Usmanov zou nog niet concreet gepraat zijn, waardoor de verkoop van het instituut Anderlecht voorlopig op de iets langere baan wordt geschoven.