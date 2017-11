Zegereeks Lyon doorbroken, ook Monaco kan weer niet winnen

Foto: © photonews

Lyon en AS Monaco hebben een enorm slechte zaak gedaan in de titelstrijd in de Ligue 1. Doordat beide teams verloren krijgt leider PSG nog meer een vrijgeleide richting titel.

Lyon was de afgelopen weken in grote doen. Toch weten ze nu weer wat verliezen is. In eigen huis leed het team van Bruno Génésio een verrassende nederlaag tegen laagvlieger Lille OSC, pas 18de in de stand. 1-2 werd het. Alle doelpunten vielen in de eerste helft.

Zo maakt de ex-club van Eden Hazard een einde aan een mooie reeks. Lyon bleef immers al negen wedstrijden ongeslagen in de Ligue 1. Het doelpunt van Thiago Mendes na 21 minuten was het eerste tegendoelpunt in 672 minuten.

Ook AS Monaco verloor vanavond op bezoek bij seizoensrevelatie Nantes. Beide teams leken af te stevenen op een gelijkspel, maar in de toegevoegde tijd bezorgde Lucas Lima de thuisploeg toch de drie punten. Een extra domper voor de club van Tielemans na de thuisnederlaag tegen PSG enkele dagen geleden.

Het team van Ranieri blijft zo vijfde in de stand. Lyon en AS Monaco staan gedeeld derde en moeten Olympique Marseille nu voor zich dulden na 0-3 winst tegen Metz. PSG staat comfortabel op kop en kan na winst tegen Troyes nog uitlopen tot tien punten.