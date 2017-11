🎥 Flames filmden zichzelf tijdens fotoshoot en dat leverde deze leuke beelden op

Foto: © photonews

De Belgian Red Flames hebben deze week een stageweek voor de kiezen gekregen. Daarin hebben ze heel wat leuke dingen gedaan. Een blikje achter de schermen? Waarom niet!

Twee trainingsmatchen tegen Rusland, enkele leuke en pittige trainingen, fysieke testen, gesprekken, de toekomst voorbereiden, ... Heel wat sportieve en belangrijke zaken op de stageweek in Tubeke.

Maar ook: samenwerken met partners, sponsorsopdrachten en een nieuwe fotoshoot met het nieuwe truitje.

In het Nationaal Oefencentrum ging iedereen op de foto voor profielfoto's én een groepsfoto. The making of van die foto leverde ook enkele leuke beelden op. Want: ook de Flames zelf filmden elkaar tijdens de shoot. Leuk!