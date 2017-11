🎥 Hete 'Clásico's' tussen Anderlecht en Standard: ook deze confrontaties tussen aartsrivalen liepen uit de hand

Foto: © photonews

Theater van de bovenste plank gisteren in het Astridpark. De fans zorgden voor een heet sfeertje en ook de coach van Standard deed zijn (dubieuze) duit in het zakje. Tot twee keer toe moest de match stilgelegd worden. Ach, het was niet de eerste keer en zal ook niet de laatste zijn in dé Clásico...

Wanneer de gezworen rivalen Anderlecht en Standard tegen elkaar staan dan valt er altijd wel iets te beleven. Niet noodzakelijk sportief, geregeld ook extrasportief. Bengaals vuur, bommetjes, treiterige gezangen, stoeltjes afbreken, cinema op en naast het veld met spelers en trainers in de hoofdrol, protesterende supporters die het al te bont maakten, schandalige tifo's, een mens kan het zo gek niet bedenken. Wij zetten voor u alvast enkele memorabele klassiekers uit de moderne tijd op een rijtje.



30 augustus 2009: Anderlecht-Standard (1-1):



Acht jaar geleden eisten Axel Witsel en Marcin Wasilewski de hoofdrol op in het Constant Vanden Stockstadion. De middenvelder van Standard kwam al te driest in op de Poolse rechtsback, die moest afgevoerd worden met een vreselijke dubbele open beenbreuk. Tot overmaat van ramp voor Anderlecht scheurde de Tsjech Jan Polak ook nog eens zijn kruisbanden. De wedstrijd eindigde op een draw na doelpunten van Dieumerci Mbokani en Guillaume Gillet, maar ging de geschiedenisboeken in als de klassieker die bijna het einde van de spelerscarrière van paars-witte cultspeler 'Wasyl' betekende. Dader Witsel werd uiteindelijk voor acht matchen geschorst. Wasilewski kon pas acht maanden later, maar wel vroeger dan voorzien, zijn rentree vieren.

7 oktober 2012: Standard-Anderlecht (2-1)



Een mislukte competitiestart verhit de gemoederen op Sclessin al voor de match, de fans willen een viriele reactie zien tegen de grote vijand uit Brussel. John van den Brom en de zijnen klimmen al na negen minuten op voorsprong via ex-Rouche Milan Jovanovic. U raadt het al, het spel meteen op de wagen. De thuisaanhang gooit meteen allerlei projectielen op het veld, het kot bijna letterlijk in brand. Boucaut moet de match al na een kwartier onderbreken om een doorgebrand net te laten herstellen. Na een gele kaart voor een schwalbe van Jelle Van Damme gaan de poppetjes opnieuw aan het dansen. Anderlecht verliest onder een intimiderend gesternte uiteindelijk de pedalen en via de Fransman Bulot wordt het nog 2-1. Mbokani mist wel nog een penalty...

25 januari 2015: Standard-Anderlecht (2-0)



De 'Hel van Sclessin' brandt feller dan ooit door de controversiële terugkeer van Steven Defour. Ex-aanvoerder en boegbeeld van Standard, maar nu in het kamp van aartsvijand Anderlecht. In de spionkop van de Luikenaars wordt een wansmakelijke tifo ontrold waarop te zien is hoe een moordlustige beul het afgehakte hoofd van de pitbull op het middenveld in zijn hand houdt. 'Red or Dead' staat er te lezen en zo is de toon meteen gezet. Silvio Proto wordt al vroeg bekogeld vanuit het thuisvak, maar kolken doet het in Luik pas echt wanneer "verrader" Defour een tweede gele kaart pakt voor het in de tribune rammen van de bal. Het stadion ontploft van leedvermaak en tegen 10 man klaren de afscheidnemende 'Lolo' Ciman en De Camargo de klus.