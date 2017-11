šŸŽ„ Thomas Foket komt met mooie boodschap voor ... Gent Ladies

Foto: © photonews

AA Gent zit in de kwartfinales van de Beker van Belgiƫ, maar die prijs hebben ze dus nog niet binnen. WƩl in de prijzen gevallen vorig jaar: de KAA Gent Ladies. Thomas Foket, die had een boodschap.

Na de wedstrijd van Gent tegen Sporting Lokeren in de 1/8e finales van de Beker van België had hij een mooie boodschap in petto voor de Gent Ladies.

Na de bekermatch had @ThomasFoket nog een belangrijke boodschap voor onze @kaagentladies. Buffalo's, zien we jullie morgen massaal in het stadion? pic.twitter.com/yUgwuwhsQL — KAA Gent (@KAAGent) November 30, 2017

"Ik weet dat jullie vorig jaar de Beker hebben gewonnen tegen Anderlecht en nu ook tegen hen moeten spelen. Wij staan achter jullie en ik hoop alle supporters ook."

Vrijdagavond om 20.30 uur in de Eikstraat in Oostakker staat er topvoetbal op de plank tussen Gent en Anderlecht. Paars-wit kan mits een overwinning uitlopen in de stand van de Super League, de Buffalo's rekenen op heel veel supporters om daar iets aan te doen.