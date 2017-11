🎥 40 op 48, da's straf: wij analyseren voor u de (voorlopig) ongenaakbare leider Club Brugge

Foto: © photonews

13 matchen gewonnen op 16, een puntentotaal van 40 op 48, met voorsprong de meeste goals gemaakt én ook nog eens de beste defensie. Club Brugge dendert als een pletwals door de competitie. De hoogste tijd dus om de toch wel verrassende nummer 1 in de Jupiler Pro League onder de loep te nemen.

Wordt dit het seizoen van Club Brugge en Ivan Leko? Tot nog toe verloopt alles alvast vlekkeloos voor blauw-zwart. De kloof met grote rivaal en uittredend kampioen bedraagt nu al 9 punten. De West-Vlamingen zijn in eigen huis al bijna twee jaar ongeslagen en ook op verplaatsing werden al flink wat punten gesprokkeld. Wat is het grote verschil met vorig jaar? Wat zijn de sterke punten van Club? En wat is het aandeel van Ivan Leko en de spelers zelf? Dit is alvast hoe wij het zien: