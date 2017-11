Aad De Mos is hard: "Rode Duivels nog altijd geen team" en "Hij is niet de geschikte man"

Foto: © Photonews

De Rode Duivels weten op 1 december waar ze aan toe zijn op het WK. Of toch alvast in de groepsfase van het WK. Maar of ze ver gaan geraken? Dat is nog maar de vraag - zeker na de recente kritiek van Kevin De Bruyne.

Aad De Mos blijft kritisch op de Rode Duivels: “Dat de spelers kritiek hebben op het systeem? Ze zijn gewend van met grote trainers te werken. Ze werken onder Guardiola, Conte, Mourinho, … Martinez is niet geschikt om met deze spelers te werken.”

Heel goede spelers, maar ...

“Na de kritiek vond ik dat het tegen Japan opnieuw uit elkaar viel. Ik denk niet dat het Belgisch elftal in een 4-3-3 kan spelen zoals in de eerste helft tegen Japan. Zonder die reddingen van Mignolet win je die match niet.”

De slotsom van de Nederlandse analist is dan ook duidelijk in Stadion: “Ze hebben heel goede spelers, maar nog altijd geen team. En dat is het belangrijkste eigenlijk op zo’n WK.”