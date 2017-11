Ondanks bekernederlaag put KV Mechelen vertrouwen voor nieuwe confrontatie met Genk: "Groep wordt elke dag sterker"

Foto: © photonews

Racing Genk had penalty's nodig om KV Mechelen uit de kwartfinales van de Beker van België te houden. Al speelde de thuisploeg 115 minuten met tien man. Aleksandar Jankovic was na afloop toch trots op zijn spelers.

"We speelden een topwedstrijd met een toporganisatie", zei Jankovic na afloop tegen de verzamelde pers. "We hebben 85 (eigenlijk 115, red.) minuten met 10 gespeeld en hebben nauwelijks iets weggegeven. Jammer van de niet-kwalificatie, maar de groep wordt elke dag sterker en sterker."

"Na 2 uur met 10 spelen is het moeilijk om op het einde nog iets klaar te spelen. Dit was goed voor het vertrouwen. We hebben alles gegeven, maar penalty's zijn altijd 50-50. Maar dat is nu eenmaal voetbal."

"Het was een dubbele sanctie, maar de regels zijn elk jaar anders"

Mechelen moest dus - inclusief verlengingen - 115 minuten met 10 spelen na rood voor El Messaoudi. Wat vond de Serviër van die rode kaart? "Ik heb de beelden nog niet gezien. Het was een dubbele sanctie, maar de regels zijn elk jaar anders", aldus Jankovic.

"De uitschakeling is altijd pijnlijk, maar we mogen geen spijt hebben. Nu moeten we blijven werken en ons voorbereiden op de wedstrijd van zaterdag", klinkt het. Zaterdag volgt alweer een nieuw duel tegen Genk. "Wat ik geleerd heb? Dat ik trots ben op mijn spelers", sluit Jankovic af.