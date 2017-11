Antwerp door eigen fouten en die van de scheids uit de beker geknikkerd: "Als het een schwalbe was, waarom gaf hij me dan geen tweede geel?"

Foto: © photonews

Antwerp verliet woensdagavond de Croky Cup na een 4-2-nederlaag tegen KV Kortrijk. De bezoekers schoten met individuele fouten in de eigen voet, maar werden ook niet gediend door de beslissingen van scheidsrechter Jan Boterberg.

Na de 1-0 van Kortrijkzaan Jovan Stojanovic ging Joeri Dequevy neer in de zestien. Boterberg floot geen penalty voor de Great Old. "Het was altijd strafschop", reageerde Dequevy kort op de cruciale fase. "Als de ref dat niet vond, waarom gaf hij me dan geen tweede gele kaart voor een schwalbe."

Twee belangrijke fases

Ook gelegenheidsaanvoerder Alexander Corryn (lees er HIER meer over) was niet te spreken over de scheidsrechter. "Hij moest bij die fout op Dequevy een penalty fluiten en een rode kaart geven", pikte de linksachter in. "Dan kreeg je misschien een heel ander wedstrijdverloop. Bij de 2-0 (die Jérémy Perbet scoorde vanop de stip, red.) was er zeker geen hands van Yatabaré."

Toch stak Corryn de hand ook in eigen boezem. "We slikten te domme tegengoals. Het is voor een deel ook onze eigen fout dat we Kortrijk 4-0 lieten uitlopen."